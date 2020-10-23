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Павел Кукуян вошёл в рекомендательный список арбитров ФИФА

Павел Кукуян вошёл в рекомендательный список арбитров ФИФА
Футбол / РПЛ 0

Бюро исполкома РФС утвердило список судей, рекомендованных в списки ФИФА в 2021 году в следующих категориях судей ФИФА: судьи ФИФА, помощник арбитра ФИФА, женский арбитр ФИФА и женщина — помощник арбитра ФИФА.

«В числе прочих судейский комитет включил в список арбитра Павла Кукуяна, который показывает стабильную и качественную работу в РПЛ в сезоне-2020/2021. Одним из требований ФИФА к арбитрам является успешное прохождение собеседования на английском языке. С мая 2020 года РФС успешно сотрудничает с компанией English First в части обучения арбитров Премьер-Лиги английскому языку, и мы надеемся, что Павел сможет повысить свой уровень владения английским для успешного прохождения собеседования с ФИФА», — написано в сообщении на официальном сайте РФС.

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