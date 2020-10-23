УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Ренна» за нарушения на матче с «Краснодаром»

Пресс-служба УЕФА сообщила, что организация открыла дисциплинарное дело после матча группового этапа Лиги чемпионов «Ренн» — «Краснодар» (1:1), который прошёл 20 октября во Франции.
«Ренн» нарушил правила безопасности и протокол УЕФА о возобновлении футбола. На матче не соблюдались минимальные санитарно-гигиенические требования для возвращения зрителей на трибуны, а именно — правила социального дистанцирования. В УЕФА отметили случаи блокировки общественных проходов на стадионе французского клуба.
Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА (CEDB) на заседании 10 ноября.
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ренн» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция) и завершилась вничью со счётом 1:1. На 56-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Краснодара», который успешно реализовал нападающий «Ренна» Серу Гирасси. Через 3 минуты защитник «быков» Кристиан Рамирес сравнял счёт.
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