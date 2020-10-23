«Можно плохое слово скажу?» Моуринью ответил журналисту, спросившему об игре Сона

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью ответил на вопрос журналиста, который спросил, чего не хватает нападающему Сону Хын Мину, чтобы превратиться из отличного игрока АПЛ в мировую звезду.

«Всё зависит от вас. Он не может прыгнуть выше головы. Сезон за сезоном Сон показывает, насколько он хорош. Все знают, что он должен сделать, чтобы подняться на следующий уровень, — ничего. Это зависит от вас.

Или же он начнёт делать… Можно плохое слово скажу? Или же он станет делать всякие дерьмовые вещи, чтобы прославиться и попасть в заголовки. Прекрасный парень. Хорош не только на поле, но и за его пределами. Это ваша прерогатива — говорить о том, насколько он хорош", — сказал Моуринью на пресс-конференции.