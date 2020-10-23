Кепа не примет участия в матче с «Манчестер Юнайтед». Чех не рассматривается на замену

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии игроков в преддверии матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

«И Тьяго Силва, и Кристиан Пулишич в порядке. У нас в принципе нет травмированных, за исключением Кепы, у которого проблемы с плечом, он не поедет в Манчестер. Единственный новый игрок — Билли Гилмор. Чех как игрок? Нет, в таком качестве он не будет», — цитирует Лэмпарда журналист издания Goal Низаар Кинселла в "Твиттере".

Сообщалось, что Кепа Аррисабалага может покинуть команду, поскольку в клубе рассматривают голкипера Эдуарда Менди в качестве первого номера.

Петр Чех был включён в заявку команды для участия в АПЛ. В клубе пояснили, что это сделано на экстренный случай из-за коронавируса.