Кепа не примет участия в матче с «Манчестер Юнайтед». Чех не рассматривается на замену
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии игроков в преддверии матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».
«И Тьяго Силва, и Кристиан Пулишич в порядке. У нас в принципе нет травмированных, за исключением Кепы, у которого проблемы с плечом, он не поедет в Манчестер. Единственный новый игрок — Билли Гилмор. Чех как игрок? Нет, в таком качестве он не будет», — цитирует Лэмпарда журналист издания Goal Низаар Кинселла в "Твиттере".
Сообщалось, что Кепа Аррисабалага может покинуть команду, поскольку в клубе рассматривают голкипера Эдуарда Менди в качестве первого номера.
Петр Чех был включён в заявку команды для участия в АПЛ. В клубе пояснили, что это сделано на экстренный случай из-за коронавируса.
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