«Ахмат» извинился перед арбитром, избитым на матче молодёжной команды со «Спартаком»

Пресс-служба «Ахмата» опубликовала заявление об инциденте на матче молодёжного первенства «Ахмат» – «Спартак» (0:0).

«После окончания матча 7-го тура молодёжного первенства между командами «Ахмат» — «Спартак» выбежавший на поле болельщик попытался оказать физическое воздействие на главного арбитра. Сотрудниками службы безопасности он был сопровожден за периметры стадиона.



Мы осуждаем любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков. Клуб проведёт внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание. Приносим извинения главному арбитру матча Головко Богдану, болельщикам, участникам матча», — говорится в сообщении.