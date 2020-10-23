В «Спартаке» отреагировали на избиение арбитра в матче молодёжного первенства с «Ахматом»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал эпизод с избиением главного арбитра матча молодёжного первенства с «Ахматом» (0:0).

Как сообщили в РПЛ, по окончании матча представитель грозненского клуба напал на судью Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов.



«Осуждаем любое насилие в любом его проявлении. Такое недопустимо. «Спартак» надеется, что инцидент будет детально изучен и что такое не будет повторяться», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Встреча 7-го тура молодёжного первенства проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. «Спартак» и «Ахмат», набрав по 14 очков, занимают второе и третье места в турнирной таблице соответственно.