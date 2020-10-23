В «Спартаке» отреагировали на избиение арбитра в матче молодёжного первенства с «Ахматом»
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал эпизод с избиением главного арбитра матча молодёжного первенства с «Ахматом» (0:0).
Как сообщили в РПЛ, по окончании матча представитель грозненского клуба напал на судью Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов.
«Осуждаем любое насилие в любом его проявлении. Такое недопустимо. «Спартак» надеется, что инцидент будет детально изучен и что такое не будет повторяться», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Встреча 7-го тура молодёжного первенства проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. «Спартак» и «Ахмат», набрав по 14 очков, занимают второе и третье места в турнирной таблице соответственно.
«Ахмат» извинился перед арбитром, избитым на матче молодёжной команды со «Спартаком»
- 23 октября 2020
-
21:41
-
21:36
-
21:19
-
21:06
-
21:01
-
20:50
-
20:49
-
20:35
-
20:19
-
20:15
-
20:03
-
20:01
-
19:53
-
19:44
-
19:32
-
19:28
-
19:12
-
18:57
-
18:52
-
18:45
-
18:33
-
18:25
-
18:22
-
18:15
-
17:53
-
17:51
-
17:42
-
17:41
-
17:36
-
17:31
-
17:28
-
17:19
-
17:18
-
17:12
-
17:11
Партнерский контент