Экс-арбитр Егоров стал начальником в «Факеле»

Бывший судья ФИФА Игорь Егоров подписал контракт с «Факелом», сообщает пресс-служба воронежского клуба.

«Игорь Вячеславович занял должность начальника команды. После завершения судейской карьеры специалист работал вице-президентом ФК «Нижний Новгород», спортивным директором нижегородской «Волги», махачкалинского «Анжи» и «Локомотива-НН», а также начальником команды красноярского «Енисея». Добро пожаловать в «Факел»!» — сообщается на сайте клуба.



Игорь Егоров начал судейскую карьеру в 1995 году. Матчи чемпионата России обслуживал с 2001 года. Завершил судейскую карьеру в 2012 году.

Ранее защитник Неманья Пейчинович, известный по выступлению за «Локомотив», перешёл в «Факел». К воронежской команде Пейчинович присоединился на правах свободного агента.