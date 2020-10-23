«Он жестокий человек». Андре Шюррле вспомнил о работе с Жозе Моуринью

Бывший полузащитник «Спартака» Андре Шюррле, объявивший минувшим летом о завершении карьеры, поделился воспоминаниями о тренере Жозе Моуринью, с которым работал в «Челси» с 2013 по 2015 год.

«Он жестокий человек. Я думал про себя: «Что ты делаешь? Почему так со мной обращаешься?». Оглядываясь назад, я понимаю, чего он хотел от меня. Но тогда я не мог сделать то, о чём он меня просил, из-за его жесткости и психологического давления.

Зачастую, возвращаясь домой после очередного разговора с ним, я думал, что больше не смогу играть. Как я мог это делать? Было сильнейшее давление. Если я играл в матче с самого начала, то меня меняли в перерыве. В следующем матче я сидел на скамейке запасных или вообще на трибуне. Я потерял уверенность в себе», — цитирует Шюррле сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.