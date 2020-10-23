Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Сампдорией»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 5-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией».
Заявка опубликована на странице «Аталанты» в «Инстаграме». Встреча пройдёт 24 октября на стадионе в Бергамо. Начало — в 16:00 мск.
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в преддверии матча с «Сампдорией» высказался о форме полузащитника Алексея Миранчука. Специалист отметил, что россиянин, скорее всего, выйдет на поле в ходе матча.
Алексей принял участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (4:0). Россиянин вышел на поле на 80-й минуте и успел забить гол до завершения матча. Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года, сумма трансфера составила € 14,5 млн.
Гасперини: Малиновский сейчас в лучшей форме, чем Миранчук
- 23 октября 2020
-
23:02
-
22:46
-
22:41
-
22:03
-
21:53
-
21:41
-
21:36
-
21:19
-
21:06
-
21:01
-
20:50
-
20:49
-
20:35
-
20:19
-
20:15
-
20:03
-
20:01
-
19:53
-
19:44
-
19:32
-
19:28
-
19:12
-
18:57
-
18:52
-
18:45
-
18:33
-
18:25
-
18:22
-
18:15
-
17:53
-
17:51
-
17:42
-
17:41
-
17:36
-
17:31
Партнерский контент