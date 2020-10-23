Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Сампдорией»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 5-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией».

Заявка опубликована на странице «Аталанты» в «Инстаграме». Встреча пройдёт 24 октября на стадионе в Бергамо. Начало — в 16:00 мск.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в преддверии матча с «Сампдорией» высказался о форме полузащитника Алексея Миранчука. Специалист отметил, что россиянин, скорее всего, выйдет на поле в ходе матча.



Алексей принял участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (4:0). Россиянин вышел на поле на 80-й минуте и успел забить гол до завершения матча. Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года, сумма трансфера составила € 14,5 млн.