«Ливерпуль» хочет купить Кабака на замену ван Дейку

«Ливерпуль» вновь нацелился на защитника «Шальке-04» Озана Кабака, который может стать заменой травмированному Вирджилу ван Дейку, сообщает The Sun со ссылкой на Sport Mediaset.
«Шальке» планирует продать Кабака не менее чем за € 29 млн.
Контракт Кабака с «Шальке» рассчитан до лета 2024 года, но пункт в контракте игрока, устанавливающий сумму отступных за него на уровне € 45 млн, вступит в действие с 2021 года. В прошлом сезоне Кабак сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу. «Ливерпуль» интересовался Кабаком ещё в июле.
Сообщалось, что из-за разрыва передней крестообразной связки во время матча с «Эвертоном» (2:2) ван Дейк может пропустить остаток сезона. На 6-й минуте матча вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд сбил Вирджила ван Дейка в штрафной, после чего защитник оказался на газоне. Судья Майкл Оливер решил, что игрок «Ливерпуля» находился в офсайде, и назначил свободный удар.
- 23 октября 2020
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