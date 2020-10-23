«Штутгарт» и «Кёльн» победителя в матче 5-го тура Бундеслиги не выявили
«Штутгарт» принимал «Кёльн» в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Штутгарте и закончилась со счётом 1:1.
Дебютный гол в матче был забит уже на первой минуте — полузащитник Орел Мангала нанёс точный удар с передачи нападающего Саши Калайджича. Спустя 22 минуты в ворота хозяев был назначен пенальти, который был реализован форвардом Себастьяном Андерссоном.
Таким образом, «Штутгарт» набрал восемь очков и расположился на четвёртом месте в таблице немецкой Бундеслиги. «Кёльн» (2) находится на 16-м месте.
Лидером нынешнего розыгрыша является «РБ Лейпциг». В активе у команды после четырёх сыгранных туров десять очков. В тройке также «Бавария» и «Боруссия».
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