«Штутгарт» и «Кёльн» победителя в матче 5-го тура Бундеслиги не выявили

«Штутгарт» принимал «Кёльн» в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Штутгарте и закончилась со счётом 1:1.

Дебютный гол в матче был забит уже на первой минуте — полузащитник Орел Мангала нанёс точный удар с передачи нападающего Саши Калайджича. Спустя 22 минуты в ворота хозяев был назначен пенальти, который был реализован форвардом Себастьяном Андерссоном.

Таким образом, «Штутгарт» набрал восемь очков и расположился на четвёртом месте в таблице немецкой Бундеслиги. «Кёльн» (2) находится на 16-м месте.

Лидером нынешнего розыгрыша является «РБ Лейпциг». В активе у команды после четырёх сыгранных туров десять очков. В тройке также «Бавария» и «Боруссия».