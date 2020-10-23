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«Штутгарт» и «Кёльн» победителя в матче 5-го тура Бундеслиги не выявили

«Штутгарт» и «Кёльн» победителя в матче 5-го тура Бундеслиги не выявили
Футбол / Германия 0

«Штутгарт» принимал «Кёльн» в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Штутгарте и закончилась со счётом 1:1.

Дебютный гол в матче был забит уже на первой минуте — полузащитник Орел Мангала нанёс точный удар с передачи нападающего Саши Калайджича. Спустя 22 минуты в ворота хозяев был назначен пенальти, который был реализован форвардом Себастьяном Андерссоном.

Таким образом, «Штутгарт» набрал восемь очков и расположился на четвёртом месте в таблице немецкой Бундеслиги. «Кёльн» (2) находится на 16-м месте.

Лидером нынешнего розыгрыша является «РБ Лейпциг». В активе у команды после четырёх сыгранных туров десять очков. В тройке также «Бавария» и «Боруссия».

Германия - Бундеслига. 5-й тур
23 октября 2020, пятница. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Мангала – 1'   1:1 Андерссон – 23' (пен)
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