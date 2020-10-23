«Эльче» обыграл «Валенсию». Ригони вышел в старте, Черышев остался в запасе
В матче 7-го тура испанской Примеры «Эльче» одержал победу над «Валенсией». Встреча проходила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче и завершилась со счётом 2:1.
Счёт на 19-й минуте встречи открыл полузащитник хозяев Хосан. Преимущество «Эльче» увеличил Фидель Чавес с передачи Хосана. Один мяч отыграл защитник «Валенсии» Тони Лато.
Экс-полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони проводил второй матч за «Эльче». Аргентинец вышел в основном составе и покинул поле на 63-й минуте, не отметившись результативными действиями. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе.
«Эльче» набрал в пяти матчах 10 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» (7) располагается на 13-м месте.
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