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«Эльче» обыграл «Валенсию». Ригони вышел в старте, Черышев остался в запасе

«Эльче» обыграл «Валенсию». Ригони вышел в старте, Черышев остался в запасе
Футбол / Испания 0

В матче 7-го тура испанской Примеры «Эльче» одержал победу над «Валенсией». Встреча проходила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче и завершилась со счётом 2:1.

Счёт на 19-й минуте встречи открыл полузащитник хозяев Хосан. Преимущество «Эльче» увеличил Фидель Чавес с передачи Хосана. Один мяч отыграл защитник «Валенсии» Тони Лато.

Экс-полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони проводил второй матч за «Эльче». Аргентинец вышел в основном составе и покинул поле на 63-й минуте, не отметившись результативными действиями. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе.

«Эльче» набрал в пяти матчах 10 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» (7) располагается на 13-м месте.

Испания - Примера. 7-й тур
23 октября 2020, пятница. 22:00 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
2 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Хосан – 19'   2:0 Чавес – 37'   2:1 Лато – 74'
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