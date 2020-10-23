«Астон Вилла» потерпела первое поражение в сезоне АПЛ, разгромно проиграв «Лидсу»

«Астон Вилла» принимала «Лидс Юнайтед» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Счёт был открыт на 55-й минуте встречи. Левым флангом «Лидс» вышел в контратаку, дело дошло до чужой штрафной, с ударом Родриго голкипер справился, но добивание Бэмфорда из вратарской стало голевым. Через 12 минут Бэмфорд оформил дубль. Он принял передачу у радиуса штрафной, развернулся и классным ударом направил мяч под перекладину.

Через семь минут Патрик оформил хет-трик. Кошта забрался через правый край в штрафную «Виллы», там тонко покатил мяч в центр, а Бэмфорд, находясь в окружении нескольких защитников, пробил под дальнюю штангу.

Таким образом, «Астон Вилла» потерпела первое поражение в сезоне АПЛ и с 12 очками в активе расположилась на втором месте в таблице. «Лидс» (10) — на третьем месте.