«Астон Вилла» потерпела первое поражение в сезоне АПЛ, разгромно проиграв «Лидсу»

«Астон Вилла» принимала «Лидс Юнайтед» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Счёт был открыт на 55-й минуте встречи. Левым флангом «Лидс» вышел в контратаку, дело дошло до чужой штрафной, с ударом Родриго голкипер справился, но добивание Бэмфорда из вратарской стало голевым. Через 12 минут Бэмфорд оформил дубль. Он принял передачу у радиуса штрафной, развернулся и классным ударом направил мяч под перекладину.
Через семь минут Патрик оформил хет-трик. Кошта забрался через правый край в штрафную «Виллы», там тонко покатил мяч в центр, а Бэмфорд, находясь в окружении нескольких защитников, пробил под дальнюю штангу.
Таким образом, «Астон Вилла» потерпела первое поражение в сезоне АПЛ и с 12 очками в активе расположилась на втором месте в таблице. «Лидс» (10) — на третьем месте.
- 24 октября 2020
-
00:48
- 23 октября 2020
-
23:55
-
23:53
-
23:51
-
23:40
-
23:24
-
23:02
-
22:46
-
22:41
-
22:03
-
21:53
-
21:41
-
21:36
-
21:19
-
21:06
-
21:01
-
20:50
-
20:49
-
20:35
-
20:19
-
20:15
-
20:03
-
20:01
-
19:53
-
19:44
-
19:32
-
19:28
-
19:12
-
18:57
-
18:52
-
18:45
-
18:33
-
18:25
-
18:22
-
18:15