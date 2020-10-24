Гендиректор «Газпром Арены»: среди фанатов «Зенита» есть группа ковид-диссидентов

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о мерах профилактики коронавирусной инфекции во время мероприятий на стадионе.

«Клуб и стадион должны принимать эффективные, но при этом комфортные для зрителей меры по обеспечению соблюдения требований стандарта безопасности РФС и Роспотребнадзора. Важно, чтобы у зрителей была к этому воля — они должны осознавать персональную ответственность. Клуб много делает для выполнения требований РФС и соблюдения мер локального регламента, согласованного Роспотребнадзором.

Проводим регулярную дезинфекцию, разместили на стадионе огромное количество санитайзеров, выдаём зрителям маски, повесили множество разного рода информационных материалов, наклеек, разметили ограничительные линии для соблюдения социальной дистанции и т. п.

На «вираже» люди ведут себя по-разному: кто-то носит маску, кто-то — нет. Есть группа ковид-диссидентов. Они молоды, сильны, задорны и не верят, что вирус представляет для них угрозу. К сожалению, их не заботит, что он может представлять опасность для других людей. Мы ведём работу, постоянно находимся в диалоге и разъясняем «виражу» ситуацию», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.