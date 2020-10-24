«Газпром Арена» получила компенсацию от УЕФА за перенос Евро-2020

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов сообщил о получении компенсации от УЕФА за перенос Евро-2020 на 2021 год.

«Мы получили от УЕФА ожидаемые 20 млн рублей компенсации. Единственное, пока не знаем, как будут проводиться матчи. В УЕФА сейчас разрабатывают разные сценарии проведения мероприятий в зависимости от прогнозов по ситуации с коронавирусом. Того же самого ждут и от каждого города до конца этого года. В феврале всё рассмотрят, в начале марта примут решение. Видимо, будут обсуждать количество зрителей, меры безопасности, формат проведения турнира», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

В апреле сообщалось, что стадион «Газпром Арена» рассчитывает получить от Союза европейских футбольных ассоциаций 20 млн рублей в качестве компенсации расходов при подготовке к матчам чемпионата Европы по футболу. Матчи Евро-2020 были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.