Куртуа: можно рассказать потом детям и внукам, что играл против Месси и Роналду

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением об игре нападающего и капитана «Барселоны» Лионеля Месси, а также назвал аргентинца одним из лучших игроков в истории футбола наряду с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Такой игрок, как Месси, может намереваться сделать что-то одно, а потом в последнюю секунду передумать и всех обмануть. Не получится изучить его. Он один из лучших игроков в истории, наряду с Криштиану Роналду. Приятно играть против этих игроков. Можно потом рассказать своим детям и внукам, что играл против них и лишил их некоторых достижений», — цитирует Куртуа Marca.

24 октября пройдёт «эль-классико», «Реал» сыграет с «Барселоной» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Начало — в 17:00 мск.