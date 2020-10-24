Артета – об игре Обамеянга: «Арсенал» должен поддержать его в трудные времена

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил мнение о результативности 31-летнего габонского форварда «канониров» Пьер-Эмерика Обамеянга.

«От Обамеянга ожидают, что он должен забивать гол в каждой игре, потому что это связано с характером игрока мирового уровня, которым он и является, а также, связывая это с тем, что он демонстрировал в прошлом и что ожидают от него в будущем. Он должен справиться с этим, и мы здесь, чтобы поддержать его в трудные времена. Ему нужно получить больше возможностей для реализации моментов, ему нужно больше забегать в штрафную, чтобы делать то, что ему нужно.



Очевидно, что это совсем другая игра против некоторых крупных команд, с которыми мы играли в этом сезоне. «Арсенал» уже сыграл 5 игр из 7 против ведущих соперников.



Я попросил его перед игрой в четверг с «Рапидом» (2:1) выйти и выиграть игру для нас. Он сделал это, я счастлив», — цитирует Артету Goal.



В текущем сезоне Обамеянг принял участие в 7 встречах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.