Гвардиола – о прихвате Агуэро девушки-арбитра за шею: он много раз так делал со мной

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вновь выступил в защиту 32-летнего аргентинского форварда Серхио Агуэро, которого многие критикуют за прихват девушки-арбитра за шею в игре 5-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом».

«Все люди, которые видели это со стороны, осуждают его, но я знаю намерения Серхио. Агуэро складывал руки обычным образом, как он много раз делал со мной, на поле или за его пределами, или когда я сам обнимал его. Это происходит и во время замены, или когда иногда он контактирует с рефери или соперником.

Если бы я увидел агрессию, то возможно и сам бы осуждал его. Я думаю, что это нормальная ситуация, поскольку я прекрасно его знаю. Агуэро мог бы стать большей величиной в футболе, но он скромный. Один из самых приятных людей, которых я встречал.

Я не говорил об этой ситуации с Серхио, но уверен, что если арбитр чувствует себя плохо, он без проблем извинится», — цитирует Гвардиолу Goal.