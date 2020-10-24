Гвардиола – о прихвате Агуэро девушки-арбитра за шею: он много раз так делал со мной

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вновь выступил в защиту 32-летнего аргентинского форварда Серхио Агуэро, которого многие критикуют за прихват девушки-арбитра за шею в игре 5-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом».
«Все люди, которые видели это со стороны, осуждают его, но я знаю намерения Серхио. Агуэро складывал руки обычным образом, как он много раз делал со мной, на поле или за его пределами, или когда я сам обнимал его. Это происходит и во время замены, или когда иногда он контактирует с рефери или соперником.
Если бы я увидел агрессию, то возможно и сам бы осуждал его. Я думаю, что это нормальная ситуация, поскольку я прекрасно его знаю. Агуэро мог бы стать большей величиной в футболе, но он скромный. Один из самых приятных людей, которых я встречал.
Я не говорил об этой ситуации с Серхио, но уверен, что если арбитр чувствует себя плохо, он без проблем извинится», — цитирует Гвардиолу Goal.
- 24 октября 2020
-
03:28
-
02:46
-
02:32
-
02:11
-
01:54
-
00:54
-
00:50
-
00:48
- 23 октября 2020
-
23:55
-
23:53
-
23:51
-
23:40
-
23:24
-
23:02
-
22:46
-
22:41
-
22:03
-
21:53
-
21:41
-
21:36
-
21:19
-
21:06
-
21:01
-
20:50
-
20:49
-
20:35
-
20:19
-
20:15
-
20:03
-
20:01
-
19:53
-
19:44
-
19:32
-
19:28
-
19:12