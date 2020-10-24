«Милан» остался единственным клубом в топ-5 лигах без потерянных очков

После крупного поражения «Астон Виллы» в матче 6-го тура с «Лидсом» со счётом 0:3 в пяти лучших европейских чемпионатах остался лишь один клуб, который идёт без потерь набранных очков – это итальянский «Милан». Об этом сообщает Gracenote в «Твиттере».

В текущем сезоне чемпионата Италии «Милан» провёл 4 игры, выиграв каждую из них – с «Болоньей» (2:0), «Кротоне» (2:0), «Специей» (3:0) и «Интером» (2:1). Всего длительность беспроигрышной серии команды Стефано Пиоли составляет уже 21 встречу. «Милан» является безоговорочным лидером чемпионата Италии, опережая «Сассуоло» на 1 очко и имея игру в запасе.

«Астон Вилла» до поражения в матче с «Лидсом» выиграла 4 встречи кряду в английской Премьер-лиге – с «Шеффилд Юнайтед» (1:0), «Фулхэмом» (3:0), «Ливерпулем» (7:2) и «Лестером» (1:0). Сейчас команда располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 12 очками.