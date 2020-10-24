Новичок «Динамо» Гильермо Варела прибыл в Москву

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала в «Твиттере» видеоролик, продемонстрировав прибытие в Москву 27-летнего уругвайского защитника Гильермо Варелы, арендованного у датского «Копенгагена».

«Гильермо Варела в Москве! ¡Bienvenido!», — гласит подпись «Динамо» к опубликованному видео.

Публикация доступна в «твиттере» московского «Динамо».

В 2019 году Варела перешёл в «Копенгаген» из «Пеньяроля» за € 1,75 млн. За датский клуб в 53 матчах отдал четыре результативные передачи. Выступал за «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью».



В 2017 году защитник дебютировал за сборную Уругвая. В составе национальной команды провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Варелы в € 1,5 млн.