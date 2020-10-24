Гвардиола: АПЛ — самая открытая лига мира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в Английской Премьер-лиге.

«Этот сезон может стать просто сумасшедшим. Уже сейчас есть множество результатов, которых никто не ожидал. История говорит сама за себя. АПЛ — самая открытая лига в мире, и стать чемпионами могут многие команды.



То, что случилось за последние три сезона, когда команды были явными лидерами и набрали почти 100 очков, – ситуация из ряда вон. Может быть, всё нормализуется в этом сезоне.



Команды, у которых есть семь-восемь дней на подготовку к играм, имеют серьёзное преимущество. Поэтому каждый может проиграть в любом матче», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Испанец дважды приводил «Сити» в чемпионскому титулу в Англии.