Гвардиола: АПЛ — самая открытая лига мира
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в Английской Премьер-лиге.
«Этот сезон может стать просто сумасшедшим. Уже сейчас есть множество результатов, которых никто не ожидал. История говорит сама за себя. АПЛ — самая открытая лига в мире, и стать чемпионами могут многие команды.
То, что случилось за последние три сезона, когда команды были явными лидерами и набрали почти 100 очков, – ситуация из ряда вон. Может быть, всё нормализуется в этом сезоне.
Команды, у которых есть семь-восемь дней на подготовку к играм, имеют серьёзное преимущество. Поэтому каждый может проиграть в любом матче», — приводит слова Гвардиолы ВВС.
Испанец дважды приводил «Сити» в чемпионскому титулу в Англии.
«Рад вернуться к парням». Зинченко опубликовал фото с тренировки «Манчестер Сити»
- 24 октября 2020
-
06:36
-
06:16
-
05:43
-
05:20
-
04:45
-
04:30
-
04:07
-
03:56
-
03:28
-
02:46
-
02:32
-
02:11
-
01:54
-
00:54
-
00:50
-
00:48
- 23 октября 2020
-
23:55
-
23:53
-
23:51
-
23:40
-
23:24
-
23:02
-
22:46
-
22:41
-
22:03
-
21:53
-
21:41
-
21:36
-
21:19
-
21:06
-
21:01
-
20:50
-
20:49
-
20:35
-
20:19
Партнерский контент