«МЮ» хочет подписать с Погба новый контракт

Английский «Манчестер Юнайтед» хочет подписать новый контракт с французским полузащитником Полем Погба, сообщает ESPN.

В планах клуба — долгосрочное соглашение с Погба, однако при этом «Юнайтед» не хочет предлагать ему завышенную заработную плату, чтобы не нарушать финансовый баланс.

При этом руководство клуба готово повысить зарплату 27-летнему французу в пределах разумного. В данный момент Погба получает € 297 тыс. в неделю. Если стороны не придут к соглашению, то в «МЮ» готовы подождать, пока текущий контракт Погба истечёт — это произойдёт в 2022 году.

Поль Погба вернулся в «Манчестер Юнайтед» из итальянского «Ювентуса» летом 2016 года. В составе «МЮ» француз стал победителем Лиги Европы в 2017 году.