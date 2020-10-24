Вратарь «Кристал Пэлас» Батлэнд заразился коронавирусом

Вратарь английского «Кристал Пэлас» Джек Батлэнд прошёл тест на коронавирус, который показал положительный результат, сообщает ВВС.

На минувшей неделе Батлэнд перешёл в «Кристал Пэлас» из «Сток Сити». В настоящее время игрок чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции в номере отеля в Лондоне.

Ранее сообщалось, что наставник команды Рой Ходжсон готов дать шанс Батлэнду сразиться за место в основе «орлов» с Висенте Гуайтой после того, как 27-летний голкипер вступил в конфликт с руководством «Сток Сити».



В 2012 году Ходжсон доверился Батлэнду и позволил провести дебютный матч за сборную Англии. С тех пор Батлэнд провёл в общей сложности 9 матчей за сборную, но не выступал на международной арене в течение последних двух лет, а его место занял Джордан Пикфорд. В этом сезоне он потерял место и в основе «Сток Сити».