Вратарь «Кристал Пэлас» Батлэнд заразился коронавирусом

Вратарь английского «Кристал Пэлас» Джек Батлэнд прошёл тест на коронавирус, который показал положительный результат, сообщает ВВС.
На минувшей неделе Батлэнд перешёл в «Кристал Пэлас» из «Сток Сити». В настоящее время игрок чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции в номере отеля в Лондоне.
Ранее сообщалось, что наставник команды Рой Ходжсон готов дать шанс Батлэнду сразиться за место в основе «орлов» с Висенте Гуайтой после того, как 27-летний голкипер вступил в конфликт с руководством «Сток Сити».
В 2012 году Ходжсон доверился Батлэнду и позволил провести дебютный матч за сборную Англии. С тех пор Батлэнд провёл в общей сложности 9 матчей за сборную, но не выступал на международной арене в течение последних двух лет, а его место занял Джордан Пикфорд. В этом сезоне он потерял место и в основе «Сток Сити».
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