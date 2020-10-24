Избиение судьи на матче молодёжек, взвешивание Хабиба и Гэтжи. Главное к утру

На матче молодёжек «Спартака» и «Ахмата» избили судью, Нестеров — игрок «Калгари», Хачанов выбыл из турнира в Антверпене. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. Представитель «Ахмата» избил судью на матче молодёжной команды грозненцев со сверстниками из «Спартака».
2. Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи сделали вес перед боем.
3. Российский защитник Никита Нестеров подписал контракт с «Калгари Флэймз».
4. Пилоты Формулы-1 Макс Ферстаппен и Лэнс Стролл столкнулись на второй практике Гран-при Португалии.
5. Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале турнира в Антверпене уступил Даниэлю Эвансу.
6. Антон Шипулин стал президентом федерации биатлона Свердловской области.
7. Финский «Йокерит» снова ушёл на карантин из-за коронавируса.
8. КХЛ. ЦСКА нанёс минскому «Динамо» четвёртое поражение кряду.
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