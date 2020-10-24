Избиение судьи на матче молодёжек, взвешивание Хабиба и Гэтжи. Главное к утру

На матче молодёжек «Спартака» и «Ахмата» избили судью, Нестеров — игрок «Калгари», Хачанов выбыл из турнира в Антверпене. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Представитель «Ахмата» избил судью на матче молодёжной команды грозненцев со сверстниками из «Спартака».

2. Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи сделали вес перед боем.

3. Российский защитник Никита Нестеров подписал контракт с «Калгари Флэймз».

4. Пилоты Формулы-1 Макс Ферстаппен и Лэнс Стролл столкнулись на второй практике Гран-при Португалии.

5. Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале турнира в Антверпене уступил Даниэлю Эвансу.

6. Антон Шипулин стал президентом федерации биатлона Свердловской области.

7. Финский «Йокерит» снова ушёл на карантин из-за коронавируса.

8. КХЛ. ЦСКА нанёс минскому «Динамо» четвёртое поражение кряду.