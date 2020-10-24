Марк-Андре тер Штеген не сыграет с «Реалом», «Барселона» назвала заявку на «эль класико»

«Барселона» назвала заявку на матч 7-го тура испанской Примеры с «Реалом». Сине-гранатовым не смогут помочь вратарь Марк-Андре тер Штеген и защитник Самуэль Юмтити. После перерыва, связанного с повреждением, в заявку попал игрок обороны Жорди Альба.

Просмотреть фото заявки можно в «твиттере» «Барселоны».

За каталонскую команду тер Штеген выступает с 2014 года. Ранее он защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии». В минувшем розыгрыше испанской Примеры в 36 матчах пропустил 36 мячей. Контракт игрока действует до лета 2022 года.



Матч 7-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 24 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 17:00 мск. Сине-гранатовые набрали 7 очков и расположились на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» (10) — на третьей строчке.