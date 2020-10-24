В первом матче под руководством Сергея Юрана «СКА-Хабаровск» победил «Чертаново»

Сегодня, 24 октября, в 17-м туре Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Чертаново» и выиграл со счётом 2:0. Этот матч стал первым для Сергея Юрана в качестве главного тренера хозяев. Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дмитрием Стрельцовым.
На шестой минуте счёт открыл нападающий «СКА-Хабаровска» Дмитрий Барков. Во втором тайме преимущество клуба упрочил полузащитник Рамазан Гаджимурадов. В составе команды из Хабаровска предупреждения получили Ираклий Квеквескири, Андрей Батютин, Дмитрий Барков, Артемий Малеев и Кирилл Большаков. У гостей по «горчичнику» получили Алексей Никитенков, Никита Першин и Ян Гудков.
«СКА-Хабаровск» прервал серию из восьми матчей в ФНЛ без побед, набрал 21 очко и закрепился на 14-м месте в турнирной таблице. «Чертаново» (14) — на 18-й строчке.
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