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В первом матче под руководством Сергея Юрана «СКА-Хабаровск» победил «Чертаново»

В первом матче под руководством Сергея Юрана «СКА-Хабаровск» победил «Чертаново»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Сегодня, 24 октября, в 17-м туре Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Чертаново» и выиграл со счётом 2:0. Этот матч стал первым для Сергея Юрана в качестве главного тренера хозяев. Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дмитрием Стрельцовым.

На шестой минуте счёт открыл нападающий «СКА-Хабаровска» Дмитрий Барков. Во втором тайме преимущество клуба упрочил полузащитник Рамазан Гаджимурадов. В составе команды из Хабаровска предупреждения получили Ираклий Квеквескири, Андрей Батютин, Дмитрий Барков, Артемий Малеев и Кирилл Большаков. У гостей по «горчичнику» получили Алексей Никитенков, Никита Першин и Ян Гудков.

«СКА-Хабаровск» прервал серию из восьми матчей в ФНЛ без побед, набрал 21 очко и закрепился на 14-м месте в турнирной таблице. «Чертаново» (14) — на 18-й строчке.

ФНЛ - Первый дивизион. 17-й тур
24 октября 2020, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Чертаново
Москва
1:0 Барков – 6'   2:0 Гаджимурадов – 52'
Сергей Юран возглавил «СКА-Хабаровск»
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