Подписчики «Чемпионата» в «Телеграме» ждут матч «Краснодар» — «Спартак» больше боя Хабиба

Сегодня, 24 октября, пройдёт несколько важных спортивных событий, в числе которых встреча «Барселоны» и «Реала» в испанской Примере, матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак», а также бой действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американского бойца Джастина Гэтжи.
«Чемпионат» в своём телеграм-канале предлагает ответить на вопрос: «Какое событие ждёте больше остальных?». Согласно промежуточным результатам опроса, 391 подписчик «Чемпионата» (48,64%) больше всего ожидает увидеть встречу «Краснодара» и «Спартака». Следом идёт бой Нурмагомедова с Гэтжи — 265 человек (32,96%). Классическое испанское противостояние — на 3-м месте, за него проголосовали 148 человек (18,4%).
Матч Примеры «Браселона» — «Реал» начнётся в 17:00 мск. Встреча чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» стартует в 19:00 мск. Бой Нурмагомедова с Гэтжи ориентировочно начнётся в 23:00 мск.
- 24 октября 2020
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