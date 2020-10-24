Деменко: «Спартак» должен пользоваться ситуацией — конкуренты разрываются на два фронта

Бывший игрок «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
«График у «Краснодара» сейчас действительно очень тяжёлый. Игры идут одна за другой, поэтому у команды могут быть проблемы. Но мне кажется, что сейчас «быки» находятся на позитивных эмоциях после выезда во Францию. Всё-таки они не проиграли, показали очень достойный футбол в матче с «Ренном». И этот эмоциональный подъём будет их поддерживать в матче со «Спартаком». После поражения всё было бы немножко по-другому — и восстановление, и психологическая готовность.
«Спартак» сейчас должен максимально пользоваться сложившейся ситуацией, когда игра идёт, очки набираются и команда идёт в лидерах, а конкуренты разрываются на два фронта. Другое дело, что недавний кубковый выезд в Красноярск тоже может сказаться. И та же потеря Понсе очень некстати. Хотя с учётом тех футболистов, которых взял «Спартак» в прошедшее трансферное окно, у него есть кому выйти на поле. Другое дело, что мне не очень нравится, как красно-белые играют. И это при том, что результата они добиваются и идут сейчас вверху таблицы. Даже если взять игру с «Енисеем» или «Химками», то матчи спартаковцам даются непросто. И этим должен пользоваться «Краснодар». Тем более в эмоциональном плане ближайший матч чемпионата России наложит определённый отпечаток на подготовку к игре с «Челси». В любом случае ребята сейчас мотивируются, но эмоциональная нагрузка и на «Ренн», и на «Спартак», и на «Челси» очень высокая. Чтобы продержать этот запал подольше, лучше как можно чаще добиваться позитивного результата, а в субботнем матче это может быть только победа», — цитируют Деменко «Известия».
- 24 октября 2020
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