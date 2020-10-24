Симеоне: полностью доверяю игрокам «Атлетико», несмотря на поражение в матче с «Баварией»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 7-го тура испанской Примеры с «Бетисом» отметил, что верит в команду, несмотря на поражение в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:4).
«Я полностью доверяю команде, несмотря на болезненное и тяжёлое поражение в Мюнхене. Мы извлекли положительное из той встречи, и я верю в нашу команду. Я вижу, как играют футболисты «Атлетико». В их игре есть энтузиазм, интенсивность. Они хотят быть на главных ролях.
В матче с «Бетисом» команда проявит свой характер. Я верю в игроков, в их квалификацию. «Бетис» — серьёзный соперник, который значительно улучшил свою игру в последнее время. Это уверенная и опасная команда», — приводит слова Симеоне Goal.com.
Матч Примеры «Атлетико» — «Бетис» состоится сегодня, 24 октября, в Мадриде. Начало встречи — в 22:00 мск.
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