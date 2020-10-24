Гаджиев: в «Спартаке» Кокорину не хватает мотивации, в «Сочи» он дышал полной грудью

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак» и оценил выступление Александра Кокорина.



«Многое будет зависеть от того, в каком состоянии находится Кокорин. На мой взгляд, ему не хватает не только тренированности, но и мотивации.



Вернулся из тюрьмы он не в «Спартак», а в «Сочи». Вот там он рвал, метал и забивал. Психологическое состояние человека — сложная тема, особенно профессионального спортсмена, который постоянно находится на виду. Как говорится, чужая душа — потёмки. Мне сложно давать оценку Кокорину. Знаю, что он очень талантливый футболист, который не реализовал свой потенциал. Об этом можно говорить уверенно. Сейчас, кажется, Александру не хватает внутренней энергии, в то время как в «Сочи» он дышал полной грудью.



Желания лететь в подкат за каждым мячом не чувствуется. Возможно, это связано с тем, что вокруг Кокорина ходило слишком много непонятных разговоров. Бывает так, что вы вроде хотите чего-то, но смотришь — а глаза пустые. Нельзя ведь сказать, что Кокорин потерял своё мастерство. Думаю, не стоит всерьёз говорить и о том, что Александр ещё не до конца встроен в игру «Спартака», — цитирует Гаджиева RT.

Капелло: обидно, что Кокорин не смог раскрыть весь свой потенциал