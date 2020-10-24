«Динамо» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Сегодня, 24 октября, состоится матч «Динамо» — «Сочи». Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Сочи».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В бригаду войдут ассистенты Роман Милюченко (Санкт-Петербург) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
«Сочи» набрал в 11 матчах 19 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (17) — на 8-м месте. Лидером соревнований является набравший в 11 встречах 24 очка петербургский «Зенит».
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