«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 24 октября, состоится матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча 6-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Хэм» — «Манчестер Сити».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В бригаду войдут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Дэвид Кут.

«Вест Хэм Юнайтед» набрал в 5 матчах 7 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (7) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 5 встречах 13 очков «Эвертон». В тройку входят «Астон Вилла» (12) и «Лидс Юнайтед» (10).