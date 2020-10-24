«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30
Сегодня, 24 октября, состоится матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча 6-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Хэм» — «Манчестер Сити».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В бригаду войдут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Дэвид Кут.
«Вест Хэм Юнайтед» набрал в 5 матчах 7 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (7) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 5 встречах 13 очков «Эвертон». В тройку входят «Астон Вилла» (12) и «Лидс Юнайтед» (10).
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