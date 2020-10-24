Избитый после матча в Грозном арбитр: нападавший не имел отношения к «Ахмату»

Богдан Головко, главный арбитр матча молодёжного первенства России «Ахмат» — «Спартак» (0:0), прокомментировал эпизод, произошедший после встречи.
Арбитр сообщил, что по окончании встречи к нему с трибуны спустился человек, который хотел выразить недовольство по поводу судейства. Ранее сообщалось, что нападение совершил представитель грозненского клуба.
«Я в свою очередь развернулся и ушёл в раздевалку. Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нём не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба», — приводит слова Головко «Грозный-Информ».
Напомним, встреча 7-го тура молодёжного первенства проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. «Спартак» и «Ахмат», набрав по 14 очков, занимают второе и третье места в турнирной таблице соответственно.
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