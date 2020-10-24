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Луис Суарес купил 1000 бургеров в целях благотворительности

Луис Суарес купил 1000 бургеров в целях благотворительности
Футбол / Испания 0

Нападающий «Атлетико» и сборной Уругвая Луис Суарес приобрёл 1000 бургеров в целях благотворительности. Таким образом 33-летний форвард поддержал госпитализированных детей и беременных женщин в Уругвае, сообщает McDonald’s в своём «твиттере».

Суарес приобрёл 1000 бургеров по цене € 4,75 за штуку в рамках акции, которую компания проводит на родине нападающего. Вырученные от покупки средства он направил в пользу ассоциации Ronald McDonald House Association и детей из школы Liceo Impulso.

Все купленные бургеры нападающий передал детям из молодёжной лиги города Пандо, который находится недалеко от Монтевидео.

33-летний Суарес перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» 25 сентября. Форвард достался мадридскому клубу бесплатно.

Луис Суарес выполняет результативное действие в «Атлетико» каждые 54 минуты
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