Луис Суарес купил 1000 бургеров в целях благотворительности

Нападающий «Атлетико» и сборной Уругвая Луис Суарес приобрёл 1000 бургеров в целях благотворительности. Таким образом 33-летний форвард поддержал госпитализированных детей и беременных женщин в Уругвае, сообщает McDonald’s в своём «твиттере».

Суарес приобрёл 1000 бургеров по цене € 4,75 за штуку в рамках акции, которую компания проводит на родине нападающего. Вырученные от покупки средства он направил в пользу ассоциации Ronald McDonald House Association и детей из школы Liceo Impulso.



Все купленные бургеры нападающий передал детям из молодёжной лиги города Пандо, который находится недалеко от Монтевидео.

33-летний Суарес перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» 25 сентября. Форвард достался мадридскому клубу бесплатно.