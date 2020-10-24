«Это безобразие». Министр спорта России — об избиении судьи в матче молодёжного первенства

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал эпизод с избиением главного арбитра матча молодёжного первенства с «Ахмат» — «Спартак» (0:0).
«Это безобразие. Такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни. Спорт — это платформа формирования отношений, культуры. Основными принципами спорта является уважение к сопернику, к судье. Надеюсь, что наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы оценить этот поступок и наказать виновных, если вина определена.
Что касается защиты судей, то я считаю, что должны быть культура отношений и определённые санкции. «Ахмат» официально извинился перед судьей? Важно вовремя признать ошибки и в дальнейшем не допускать таких инцидентов», — приводит слова Матыцина сайт телеканала «Матч ТВ».
- 24 октября 2020
-
12:52
-
12:47
-
12:35
-
12:19
-
12:05
-
11:47
-
11:40
-
11:32
-
11:30
-
11:21
-
11:15
-
11:04
-
11:00
-
10:53
-
10:46
-
10:36
-
10:30
-
10:11
-
10:11
-
09:58
-
09:52
-
09:42
-
09:41
-
09:30
-
09:22
-
09:20
-
09:10
-
09:01
-
07:00
-
06:36
-
06:16
-
05:43
-
05:20
-
04:45
-
04:30