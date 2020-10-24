«Это безобразие». Министр спорта России — об избиении судьи в матче молодёжного первенства

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал эпизод с избиением главного арбитра матча молодёжного первенства с «Ахмат» — «Спартак» (0:0).



«Это безобразие. Такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни. Спорт — это платформа формирования отношений, культуры. Основными принципами спорта является уважение к сопернику, к судье. Надеюсь, что наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы оценить этот поступок и наказать виновных, если вина определена.

Что касается защиты судей, то я считаю, что должны быть культура отношений и определённые санкции. «Ахмат» официально извинился перед судьей? Важно вовремя признать ошибки и в дальнейшем не допускать таких инцидентов», — приводит слова Матыцина сайт телеканала «Матч ТВ».