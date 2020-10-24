Марат Фаттахов покинул пост коммерческого директора «Локомотива»

Коммерческий директор «Локомотива» Марат Фаттахов покинул клуб.

«Мы благодарим Марата за многолетнюю работу, желаем успехов в дальнейшей карьере и во всех его начинаниях», — сообщает пресс-служба «железнодорожников».



Специалист работал в «Локомотиве» более 22 лет. Летом прошлого года его работа подверглась критике со стороны фанатов «железнодорожников», после чего генеральному директору Василию Кикнадзе пришлось отвечать им открытым письмом. Недовольство поклонников клуба было вызвано новой абонементной программой.



«Локомотив», набрав в 11 матчах 21 очко, находится на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб выдал серию из четырёх побед подряд. Последнее поражение в РПЛ случилось в конце августа в матче с «Ахматом» (2:3).