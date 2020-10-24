«Варварство». Пике раскритиковал руководство «Барселоны» за заказ травли игроков клуба

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал ситуацию с критикой игроков каталонского клуба в соцсетях.



Напомним, ранее «Барселона» наняла компанию для защиты имиджа президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях. Цель состояла в том, чтобы создать общественное мнение через соцсети и защитить репутацию Бартомеу, очистить имидж всего совета директоров и вместо этого нанести ущерб бывшим игрокам, нынешнему составу и противникам совета директоров. Нападениям подвергались социальные сети Лионеля Месси, Жерара Пике, Хосепа Гвардиолы, Хави и Карлеса Пуйоля.



«Не хочу портить с кем-то отношения, но клуб переживал плохие времена, как, например, в случае со скандалом в соцсетях. Как игрок «Барселоны“, я видел, что клуб потратил деньги, которые пошли на критику не только людей, имеющих историческое значение для команды, но и действующих футболистов. Это варварство.



Я обратился к Бартомеу за объяснением, и он сказал мне: „Жерар, я ничего не знал“. Я поверил ему. Но мы видим, что человек, который отвечал за наём той компании, по-прежнему работает в „Барселоне“. Мне очень больно. Я могу сказать это публично, потому что раньше я говорил об этом лично президенту клуба. Что ещё я могу сказать? Это больно? Да. Могу ли я что-нибудь с этим сделать? Нет. Мои отношения с президентом клуба могут быть тёплыми, но есть вещи, которые остались прежними», — приводит слова Пике La Vanguardia.

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