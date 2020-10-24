Капитан «Уотфорда»: меня назвали «чёрным ублюдком», но соцсети ответили, что это не расизм

Капитан и нападающий «Уотфорда» Трой Дини высказался о политике социальных сетей в отношении оскорблений на расовой почве.



«Эти компании вообще хотят что-то изменить? Хотят ли они положить конец оскорблениям? Если известный чернокожий игрок, такой как Рахим Стерлинг, подвергается расистским оскорблениям, то это быстро накапливается, способствует росту трафика и увеличивает прибыль.



Если я полистаю свои комментарии в социальных сетях, то в каждом десятом из них будет расистский эмодзи, и это уже норма. Поэтому я просто блокирую пользователя и помечаю сообщение как «язык и символы ненависти». Потом мне говорят, что смайлик с обезьяной и бананом не считается расистским. Однажды я сообщил в службу поддержки, что меня назвали «чёрным ублюдком», и мне сказали, что это не проявление расизма. Нужно менять алгоритмы, чтобы исключать очевидно расистские сообщения. Но хотят ли соцсети делать это?» — приводит слова Дини The Sun.