«Аталанта» — «Сампдория»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 16:00

Сегодня, 24 октября, состоится матч «Аталанта» — «Сампдория». Встреча 5-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало встречи — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Сампдория».



Обслужит матч бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. В бригаду войдут ассистенты Джорджо Перетти и Оресте Муто. Резервный рефери — Мануэль Вольпи.



Напомним, в составе «Аталанты» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.



«Аталанта» набрала в 4 матчах 9 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (6) — на 9-м месте. Лидером соревнований является набравший в 4 матчах 12 очков «Милан».