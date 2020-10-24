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«Зенит» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Зенит» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 24 октября, состоится матч «Зенит» — «Рубин». Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Рубин».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В бригаду войдут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

Петербургский «Зенит» набрал в 11 матчах 24 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (15) — на 9-м месте. В тройку лидеров входят московские команды «Спартак» (24) и ЦСКА (22).

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