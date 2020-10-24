Пейчинович: Путин — самый сильный! В Сербии его уважают больше, чем нашего президента
Защитник «Факела» Неманья Пейчинович, который выступал за московский «Локомотив», высказался о политических лидерах.
«Отношусь к Путину с большим уважением! Он самый сильный, потому что самый стабильный. Есть ещё Лукашенко, он тоже стабилен. Но посмотрим, что будет дальше. А то эта вся ситуация в Беларуси… Мы же видим, как на них действует эта Европа! Похоже на сценарий в Украине.
О! Если бы была возможность, то наш разговор продолжался бы несколько часов. Мы в Сербии больше уважаем Путина, чем нашего президента!
Да, в России есть проблемы — это и зарплаты, коммуналка. Я знаю об этом. Но такие же проблемы есть везде. И в Европе, и в Америке, и в Австралии. Это не только в России», — цитирует Пейчиновича Sport24.
«Очень хотел вернуться в Россию». Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович перешёл в «Факел»
- 24 октября 2020
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