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Пейчинович: Путин — самый сильный! В Сербии его уважают больше, чем нашего президента

Пейчинович: Путин — самый сильный! В Сербии его уважают больше, чем нашего президента
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Факела» Неманья Пейчинович, который выступал за московский «Локомотив», высказался о политических лидерах.

«Отношусь к Путину с большим уважением! Он самый сильный, потому что самый стабильный. Есть ещё Лукашенко, он тоже стабилен. Но посмотрим, что будет дальше. А то эта вся ситуация в Беларуси… Мы же видим, как на них действует эта Европа! Похоже на сценарий в Украине.

О! Если бы была возможность, то наш разговор продолжался бы несколько часов. Мы в Сербии больше уважаем Путина, чем нашего президента!

Да, в России есть проблемы — это и зарплаты, коммуналка. Я знаю об этом. Но такие же проблемы есть везде. И в Европе, и в Америке, и в Австралии. Это не только в России», — цитирует Пейчиновича Sport24.

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