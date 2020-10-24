«Барселона» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 24 октября, состоится матч «Барселона» – «Реал». Встреча 7-го тура испанского чемпионата пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. В бригаду войдут ассистенты Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный судья — Хорхе Диас Эскудеро.



Мадридский «Реал» набрал 10 очков в 5 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона» (7) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в 6 встречах набравший 11 очков. В тройку лидеров испанского турнира также входит «Вильярреал» (11).