Гвардиола: молюсь каждый день, чтобы игроки «Манчестер Сити» не получили травм

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил тяжёлые условия работы футболистов из-за пандемии коронавируса.
«Люблю футбол, люблю в него играть, люблю смотреть матчи по телевизору. Люблю всё что связано с футболом, но это уже слишком. Игрокам слишком тяжело. Они не успевают отдохнуть морально и физически. У нас есть 365 дней, в которые нужно поместить все соревнования и все матчи. Учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией, всё становится ещё сложнее. Календарь слишком суров, особенно для тех команд, которые выступают в еврокубках.
На нормальную предсезонную подготовку у нас нет времени. В совокупности с суровым расписанием это приводит к травмам. Это ни для кого не секрет. Молюсь каждый день, чтобы мои футболисты не получили травм. Что есть, то есть», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
- 24 октября 2020
-
16:00
-
15:53
-
15:52
-
15:51
-
15:31
-
15:31
-
15:27
-
15:12
-
15:10
-
15:07
-
14:41
-
14:36
-
14:15
-
14:00
-
13:55
-
13:49
-
13:30
-
13:29
-
13:12
-
13:02
-
13:01
-
12:52
-
12:47
-
12:35
-
12:19
-
12:05
-
11:47
-
11:40
-
11:32
-
11:30
-
11:21
-
11:15
-
11:04
-
11:00
-
10:53