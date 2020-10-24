Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола: молюсь каждый день, чтобы игроки «Манчестер Сити» не получили травм

Гвардиола: молюсь каждый день, чтобы игроки «Манчестер Сити» не получили травм
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил тяжёлые условия работы футболистов из-за пандемии коронавируса.

«Люблю футбол, люблю в него играть, люблю смотреть матчи по телевизору. Люблю всё что связано с футболом, но это уже слишком. Игрокам слишком тяжело. Они не успевают отдохнуть морально и физически. У нас есть 365 дней, в которые нужно поместить все соревнования и все матчи. Учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией, всё становится ещё сложнее. Календарь слишком суров, особенно для тех команд, которые выступают в еврокубках.

На нормальную предсезонную подготовку у нас нет времени. В совокупности с суровым расписанием это приводит к травмам. Это ни для кого не секрет. Молюсь каждый день, чтобы мои футболисты не получили травм. Что есть, то есть», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Гвардиола: АПЛ — самая открытая лига мира
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020