Гвардиола: молюсь каждый день, чтобы игроки «Манчестер Сити» не получили травм

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил тяжёлые условия работы футболистов из-за пандемии коронавируса.



«Люблю футбол, люблю в него играть, люблю смотреть матчи по телевизору. Люблю всё что связано с футболом, но это уже слишком. Игрокам слишком тяжело. Они не успевают отдохнуть морально и физически. У нас есть 365 дней, в которые нужно поместить все соревнования и все матчи. Учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией, всё становится ещё сложнее. Календарь слишком суров, особенно для тех команд, которые выступают в еврокубках.



На нормальную предсезонную подготовку у нас нет времени. В совокупности с суровым расписанием это приводит к травмам. Это ни для кого не секрет. Молюсь каждый день, чтобы мои футболисты не получили травм. Что есть, то есть», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

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