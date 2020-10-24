Лука Тони с семьёй стал жертвой вооружённого ограбления

Бывший игрок сборной Италии Лука Тони вместе с семьёй стал жертвой вооружённого ограбления.
«Раз уж новость успела распространиться, хочу подтвердить, что 20 октября между 19:30 и 21:30 на мой дом напали трое вооружённых преступников, одетых в балаклавы. Самое главное, семья в порядке. Никто не пострадал, не считая моральной травмы и сильного испуга. Очень жаль, что преступники вынесли ценные и просто памятные вещи.
После ограбления прибыла полиция. Возможно, её вызвали соседи, увидев в районе незнакомый подозрительный автомобиль. Расследование ничего не дало. Сейчас хочу, чтобы мою семью не тревожили вопросами", — написал Тони в «Инстаграме».
Просмотреть фото можно в "инстаграме" Тони.
Тони — чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии, обладатель «Золотой бутсы» сезона-2005/2006.
- 24 октября 2020
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