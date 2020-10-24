Даниил Фомин забил дебютный гол за московское «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин забил дебютный гол в составе бело-голубых в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:1, идёт 62-я минута). На 55-й минуте игрок ворвался в штрафную и точным ударом в угол завершил передачу нападающего Николая Комличенко.
3 августа «Динамо» объявило о переходе Фомина из «Уфы». Соглашение между 23-летним футболистом и бело-голубыми рассчитано на пять лет. Даниил выступает под 74-м номером.
Фомин перешёл в «Уфу» из «Краснодара» летом 2019 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
11 октября Даниил Фомин впервые вышел на поле в майке сборной России. На 90-й минуте матча 3-го тура Лиги наций УЕФА с Турцией (1:1) Фомин заменил полузащитника Андрея Мостового.
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