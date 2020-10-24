Сердар Азмун пропускает матч с «Рубином» из-за недомогания
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун пропускает матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» из-за недомогания.
«После выходного Сердар Азмун почувствовал лёгкое недомогание. Решением тренерского штаба игрок был изолирован и отстранён от участия в тренировочном процессе и подготовки к матчу с «Рубином» до получения результатов теста на COVID-19», — сообщил представитель пресс-службы «Зенита» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сегодня, 24 октября, «Зенит» проведёт матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 16:30 мск. «Зенит» после 11 туров лидирует (24 очка), «Рубин» (15) расположился на девятом месте в турнирной таблице.
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- 24 октября 2020
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