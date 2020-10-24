«Динамо» обыграло «Сочи» в первом матче под руководством Сандро Шварца

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 11-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой. На 22-й минуте защитник «Сочи» Миха Мевля сравнял счёт. Через 4 минуты полузащитник Себастьян Шиманьски вновь вывел московскую команду вперёд в счёте. На 55-й минуте преимущество «Динамо» укрепил хавбек Даниил Фомин. В концовке встречи, на 87-й минуте, полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.



«Динамо» набрало 20 очков и поднялось на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (19) — на 7-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (24).