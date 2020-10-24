«Краснодар» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 24 октября, состоится матч «Краснодар» — «Спартак». Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе ФК «Краснодар». Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Спартак».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).



Московский «Спартак» набрал 24 очка в 11 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (18) — на 8-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 11 встречах набравший 24 очка.