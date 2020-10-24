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«Локомотив» — «Ротор»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Локомотив» — «Ротор»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 24 октября, состоится матч «Локомотив» — «Ротор». Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Ротор».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду войдут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).

Московский «Локомотив» набрал 21 очко в 11 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (3) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 11 матчах набравший 24 очка.

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