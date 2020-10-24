«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 24 октября, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Встреча 6-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Челси».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. В бригаду войдут ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Джонатан Мосс.



Лондонский «Челси» набрал 8 очков в 5 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (6) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Эвертон», в 5 встречах набравший 13 очков. В тройку входят «Астон Вилла» (12) и «Лидс Юнайтед» (10).